Появилось видео спасательной операции на месте крушения поезда в Турции

Спасательная операция на железной дороге в Турции, где в минувшее воскресенье перевернулся поезд, завершилась сегодня, 9 июля ранним утром. Погибли 24 человека, еще 124 пострадали, сейчас все они получили необходимую помощь и находятся под наблюдением врачей.

Напомним, что катастрофа приключилась в провинции Текирдаг из-за продолжительных дождей, вымывших грунт между рельсами и водопропускным тоннелем, в результате чего опрокинулся поезд, следующий по маршруту Капылькуле — Стамбул.