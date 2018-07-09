В ЛДПР выясняют, за что избили до сотрясения мозга депутата Госдумы Жигарева

Утром 9 июля в ряде СМИ появилась информация о том, что накануне вечером Сергей Жигарев — депутат Госдумы от ЛДПР был избит неизвестным в Москве, рядом с подъездом его дома на улице Полины Осипенко.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что это информация от самого Жигарева. По его словам, злоумышленник оттолкнул дверь "Мерседеса", в котором находились депутат и его знакомая, у несколько раз ударил его по лицу.

Затем, сообщил Жигарев, неизвестный повалил его на землю и продолжил бить по голове и телу. По информации, которая пока официально не подтверждена, у депутата – сотрясение мозга. По сведениям телеканала "360", Жигарев был госпитализирован в Боткинскую больницу.

Некоторые СМИ написали, что это был бытовой конфликт.

Во фракции ЛДПР сейчас выясняют, что случилось их коллегой — главой комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

В пресс-службе партии "Интерфаксу" заявили, что пока не удается связаться с сами Жигаревым и выяснить подробности происшествия. Однако версия о том, что Жигарев подрался, не подтверждается.

При этом в ЛДПР обратили внимание журналистов на то, что это все "внутренняя информация".