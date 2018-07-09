На авиазаводе в Иркутске загорелся лакокрасочный цех

На территории Иркутского авиационного завода в Иркутске горят производственные здания, передает ТАСС.

Как сообщили в экстренных службах, угрозы распространения пожара на другие здания завода нет. По данным управления МЧС по Иркутской области, на территории авиазавода горит анодно-малярный цех номер 34.

По данным спасателей, пожар возник в трехэтажном здании цеха, огонь распространился на кровлю, его площадь составляет 1000 кв. метров. Пожару присвоен четвертый номер сложности. Из цеха эвакуированы 50 человек, по предварительным данным, никто не пострадал. Численность спасателей увеличивается.

Иркутский авиазавод является филиалом корпорации "Иркут".