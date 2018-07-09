Экс-футболист "Арсенала" подозревается в поджоге дома и рассылке угроз

Бывший футболист английского "Арсенала" и Кот-д’Ивуара Эммануэль Эбуэ подозревается в намеренном поджоге жилого дома в Лондоне. Кроме того, ему вменяется отправление сообщений с угрозами. Он уже задержан полицией Великобритании.

Инцидент с бывшим игроком лондонцев произошел в субботу вечером, сообщает РИА Новости со ссылкой на Mirror. Мотивы своих поступков Эбуэ не объясняет. Впрочем, вскоре после задержания ивуарец был отпущен правоохранительными органами под залог – подозрения в поджоге с него сняли, однако изучение дела по отправке угроз будет продолжено.

Напомним, что Эбуэ не выступает на профессиональном уровне с марта 2016 года, когда его отстранили от любой футбольной деятельности из-за финансовых долгов перед своим бывшим агентом. Экс-канонир дал понять, что испытывает проблемы с деньгами после того, как развелся со своей супругой.