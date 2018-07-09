Бразилец спас падающую с 9 этажа собаку. Видео

История, которая произошла несколько дней назад в бразильском городе Рибейран-Прету, должна была закончиться трагически, когда небольшая собака сорвалась с балкона 9 этажа. Однако прохожий по имени Жоао Августо услышал лай, доносящийся сверху, и сумел поймать падающего пса.

Каким-то чудом Августо удалось смягчить падение животного своими руками, которое тут же вскочило на все свои четыре лапы и унеслось прочь. Упал на землю и сам спаситель, который впоследствии сообщил, что устоять при ловле собаки, несущейся со скоростью пули, практически невозможно.

В результате происшествия никто не пострадал: собака в настоящее время жива и полностью здорова, здоров и ее спаситель, не получивший ни одного синяка.