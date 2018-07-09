Полицейский застрелил пса, не подпускавшего людей к лежащему на улице хозяину. Видео

Очевидец запечатлела на видео инцидент с участием собаки бойцовой породы и сотрудников правоохранительных органов, произошедший на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге.

Местные СМИ, со ссылкой на очевидцев, сообщают, что события развивались следующим образом. Мужчина шел по улице со своим псом породы американский стаффордширский терьер. В какой-то момент он упал на землю и люди, находившиеся поблизости попытались подойти к нему, чтобы узнать, не нуждается ли он в помощи.

Собака, на которой не было намордника, искусала нескольких человек, после чего прохожие вызвали медиков и полицейских.

Прибывшие стражи порядка также не смогли приблизиться к лежавшему хозяину пса, который начал кидаться на патрульный автомобиль.

В итоге правоохранителям пришлось применить табельное оружие и застрелить животное.

Как выяснилось впоследствии, владелец терьера находился в состоянии алкогольного опьянения и просто уснул, сообщает портал Ura.ru.

Все участники событий – в том числе пострадавшие от укусов собаки и ее хозяин, были доставлены в отдел полиции. По факту произошедшего ведется разбирательство.