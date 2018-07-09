В украинском лесу нашли мешки Нацбанка с сотнями миллионов изрезанных гривен. Видео

В Днепре (бывший Днепропетровск) в лесу на Криворожском шоссе нашли десятки мешков, до отказа напичканных купюрами номиналом 20, 50, 100 и 200 гривен.

Пока точно невозможно понять, сколько денег находится в мешках, поскольку все купюры порезаны измельчителем бумаги. Однако, предположительно, там десятки, а возможно, и сотни миллионов гривен.

Как сообщает местное издание "Информатор", на бирках видны печати Национального банка Украины. Вероятно, по какой-то причине гривны были утилизированы, но как оказались эти мешки в лесу под Днепром, теперь выясняют правоохранители.