"Ницца" намерена сорвать переход Балотелли в "Марсель"

Французская "Ницца" намерена заблокировать переход итальянского нападающего Марио Балотелли в "Марсель". Руководители клуба с Лазурного берега не желают отпускать строптивого форварда в стан конкурента по чемпионату Франции.

Боссы выразили свое возмущение тем, что сам Балотелли не известил их о прохождении медицинского обследования в "Марселе", сообщает Чемпионат.Com, ссылающийся на Nice-Matin. Несмотря на истекший контракт футболиста с "Ниццей" между сторонами имеется джентльменское соглашение, согласно которому договор может быть продлен еще на один сезон, а сумма отступных составит 10 миллионов евро.

Таким образом, Балотелли рискует попасть под санкции со стороны " Ниццы", которая намерена наложить вето на трансфер игрока в "Марсель".