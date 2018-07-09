В Мурманской области нетрезвый водитель притворился пешеходом

Минувшей ночью, 9 июля, в дежурную часть позвонили очевидцы и сообщили, что от бара в Апатитах отъехал внедорожник вод управлением нетрезвого водителя. На перехват отправились сотрудники Росгвардии и остановили пьяного мужчину.

Водитель остановил машину, вышел, попытался скрыться, однако оперативно был задержан. Когда мужчина понял, что убежать у него не выйдет, он притворился пешеходом.

"Это не моя машина! Я шел пешком!" — отпирался задержанный водитель, игнорируя сообщения полицейских о наличии свидетелей, а также о видеофиксации нарушения.

Местные СМИ сообщают, что после задержания нетрезвого мужчину отвезли в больницу, где медики подтвердили состояние алкогольного опьянения. Теперь водителю грозит крупный штраф и лишение автомобильных прав.