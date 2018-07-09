В Испании бык содрал часть скальпа со знаменитого одноглазого матадора

Во время корриды в Аревало один из самых известных испанских матадоров Хосе Падилья получил травмы после столкновения с быком. На видео, которое было опубликовано в соцсетях, видно, как бык зацепил 45-летнего матадора, и он упал на землю.

Падилья получил еще несколько ударов, однако смог самостоятельно подняться и убежать.

Отмечается, что в этом поединке с быком матадор лишился части кожи на голове. Его доставили в клинику и уже успешно прооперировали. Падилья заверил своих поклонников, что с ним все в порядке, и он находится "в очень хорошем состоянии".

Invencible @Padillaelpirata Aquí curándose con el Dr García Perla, nunca se rinde y esta semana se despedirá de su Pamplona. Esta noche estará en @La_SER @Radiole_oficial @CaracolRadio @WRADIOMexico @radioplatinumec como siempre y con toda la actualidad de la Fiesta pic.twitter.com/2DDttgJsMC — Manolo Molés (@ManoloMoles) 8 июля 2018 г.

Всего за свою карьеру матадора он получил более 30 травм: в 2011-м в Сарагосе бык лишил его глаза, за что Падилья получил прозвище Пират, передает РИА Новости. Тогда же он сломал скулу, челюсть и повредил правое ухо, так что теперь плохо слышит.