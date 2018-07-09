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Мозг человека и животных 1 час назад

Новости Наука

9 июля 201813:18 Евгения Ефимова

Мышам вернули забытые воспоминания

Результаты исследования помогают учёным по-новому взглянуть на то, как мозг может хранить или "забывать" детские воспоминания.
Фото Global Look Press.

Хоть раз в жизни человек спрашивал себя: каким было его первое воспоминание? И чаще всего самое раннее событие, которое он может припомнить, связано с тремя или четырьмя годами. Возникает вопрос: почему же люди не могут оживить младенческие воспоминания? Потеряны ли они навсегда?

Известно, что в первые годы дети запоминают массу вещей, которые особенно важны для нормальной дальнейшей жизни. Например, именно в раннем возрасте они начинают осознавать, как двигаться и взаимодействовать с окружающим миром, а также понимают, что им нравится и не нравится. Но почему же наши первые так называемые автобиографические воспоминания не остаются в нашей памяти?

Подобное явление даже получило своё название — инфантильная амнезия. Такой термин впервые ввёл Зигмунд Фрейд, столкнувшись с пациентами, которые не могли вспомнить о своих ранних годах жизни. С тех пор учёные пытались выяснить причины такого явления и ответить на вопрос: вызвана ли такая потеря ненадлежащим хранением информации или неэффективным запоминанием?

Одна из версий заключается в том, что, когда в мозге маленьких детей начинается активное образование множества новых нейронов, это мешает работе долговременной памяти.

Команда нейробиологов из Университета Торонто решила выяснить, когда и как мозг забывает столь ранние воспоминания. С этой целью они провели ряд экспериментов на мышах.

Как объясняют авторы исследования, так называемое ускоренное забывание связано с тем, что детям не хватает когнитивных инструментов для успешной консолидации и организации автобиографических воспоминаний на этом этапе развития.

Любопытно, что подобная детская амнезия наблюдается не только у людей, но и у тех же мышей.

Зная этот факт, канадские специалисты обучили мышат ассоциировать определённую коробку со слабым, но ощутимым ударом электрического тока по лапкам. Таким образом учёные сначала попытались вызвать формирование памяти у животных.

Молодые взрослые особи запоминали неприятную коробку и застывали на месте, стоило их вновь поместить в неё во второй раз. А маленькие грызуны уже спустя 15 дней забывали о неприятных событиях и вели себя совершенно нормально, если их вновь "селили" в ту же коробку.

Как говорят авторы работы, это почти аналогично тому, как люди забывают о своём младенчестве примерно в семь лет.

Затем исследователи взяли новую группу мышат и "макрировали" конкретные нейроны, активные в гиппокампе (ключевой области, отвечающей за память), когда грызунов помещали в коробку и слегка воздействовали током.

Спустя несколько недель, когда животные должны были позабыть о ранних событиях, исследователи стимулировали помеченные нейроны. С этой целью они использовали точный метод под названием оптогенетика. Поясним, что речь идёт об области науки, когда нейроны модифицируются таким образом, чтобы стать чувствительными к свету лазерного луча.

Когда тех мышей вновь поместили в коробку и включили лазер, воспоминания животных об электрическом ударе возвращались, и они застыли на месте. То есть специалисты обнаружили, что мыши вели себя так, как будто снова узнавали коробку "из их младенчества".

Исследователи смогли "включить" нейроны, кодирующие память, через 15, 30 и 90 дней после первого воздействия электрическим током. Так, на каждом этапе своего развития мыши воскрешали свои детские воспоминания и застывали от страха, когда возвращались в коробку.

Иными словами, канадские учёные, стимулируя определённые нейроны в мозге мышей, показали, что детские воспоминания вовсе не теряются, просто получить доступ к ним со временем становится намного сложнее. Но, что самое важное, эти воспоминания можно "вывести их хранилища".

"Возвращение воспоминаний было просто замечательным. Эти результаты говорят о том, что наши ранние события не были полностью забыты или стёрты из мозга. Напротив, мы можем вернуть их благодаря прямому стимулированию", — говорит старший автор исследования Пол Франкленд (Paul Frankland), нейробиолог из Университета Торонто.

Между тем "воскрешение воспоминаний" не было идеальным. Только примерно 70 процентов мышей, по всей видимости, вновь узнавали коробку в следующие 15-90 дней своей жизни. Исследователи считают, что такое наблюдение отчасти связано с неполным восстановлением памяти.

На сегодняшний день специалисты не знают, как именно человеческий мозг работает с младенческими воспоминаниями (так же как это происходит у мышей или же нет?). В связи с этим учёные пока проявляют осторожность и не считают, что настало время сделать какие-либо важные выводы о нашей собственной памяти.

Тем не менее результаты работы помогают по-новому взглянуть на то, как мозг может хранить или "забывать" детские воспоминания.

Результаты исследования представлены в научном издании Current Biology.

Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о возможности "реанимировать" воспоминания о первых годах жизни. Также мы сообщали о том, что нейробиологи нашли способ "отредактировать" воспоминания, а биологи впервые "пересадили" воспоминания с помощью РНК.

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