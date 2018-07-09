Каскадера Иншакова задержали с травматом в Центре международной торговли

Президент гильдии каскадеров России Александр Иншаков был задержан в Москве, в здании Центра международной торговли (ЦМТ) на Краснопресненской набережной, с травматическим пистолетом и патронами к нему.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, было возбуждено административное дело по статье "Нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему".

По этой статье 71-летнему актеру грозит административный штраф от одной до полутора тысяч рублей.

При этом, по сведениям источника, у Иншакова имелось при себе разрешение на хранение и ношение оружия. Однако в соответствии с указом президента России во время проведения чемпионата мира по футболу были усилены меры безопасности.

В частности, 25 июля ввели запрет на оборот гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему.

Пистолет и патроны были изъяты у Иншакова в период действия данного указа и до окончания административного производства, а задержанный актер отпущен после составления административного протокола. Сам же он заявил журналистам, что его никто не задерживал.

Иншаков снимался в двух десятках фильмах, самые известные из которых "Крестоносец" и "Мальтийский крест".

Александр Иншаков был одним из создателей сериала "Бригада", как каскадер снимался в таких известных кинолентах, как "Тегеран-43", "Плюмбум, или Опасная игра", "Холодное лето пятьдесят третьего...", "Человек с бульвара Капуцинов" и других.