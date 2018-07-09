Очевидцы сняли на видео горящий "Урал" с боеприпасами на трассе в Приморье

В понедельник, 9 июля, на дороге в селе Дружба, расположенном в Пограничном районе Приморского края, загорелся военный грузовик, перевозивший военное имущество на полигон.

Один из очевидцев снял на видео объятую пламенем машину. На записи отчетливо слышно, как в огне взрываются боеприпасы, находившиеся в кузове.

Как сообщалось ранее, из-за ЧП 28 жителей близлежащих домов, в том числе 10 детей были эвакуированы.

После того, как пожар был потушен, военные приступили к поиску неразорвавшихся боеприпасов, которые могли оказаться на территории, прилегающей к месту возгорания.

В результате инцидента никто не пострадал.

Командование Восточного военного округа проводит проверку по факту произошедшего.