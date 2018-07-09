Песков: перед встречей Путина и Трампа Россия и США уточняют позиции

Россия и США в рамках подготовки встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа обмениваются позиционными документами, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В документах изложены взгляды как по вопросам, где есть расхождения, так и по вопросам, где есть совпадения, уточнил он.

"Действительно в этом плане подготовка двумя сторонами на экспертном уровне ведется", — приводит слова Пескова "Интерфакс".

Встреча Путина и Трампа запланирована на 16 июля. Лидеры двух стран обсудят ряд вопросов, в том числе и ситуацию в Сирии.