"Человек застрял в кошке": Валькирии прочат кинокарьеру в "ужастиках"

В подмосковных Люберцах родился котенок породы мейн-кун с мордочкой, похожей на человеческое лицо. О необычном животном в соцсетях рассказала его хозяйка — Татьяна Расторгуева.

Она выложила фото и видео с питомцем Валькирией, которое тут же покорило Интернет. Глаза кошки напоминают глаза человека. Пользователи оставили под фотографией огромное количество комментариев.

Публикация от Татьяна Расторгуева (@catsvillcounty) 9 Июл 2018 в 2:49 PDT

Некоторые предлагают отвести Валькирию на кинокастинг, так как внешность животного не требует ни грима, ни компьютерной графики, сообщает телеканал "Россия 24".