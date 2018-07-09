9 июля 201813:51
В социальных сетях обсуждают зрелищную аварию с двадцатью автомобилями на гонках NASCAR
В США 8 июля ночью во время проведения очередного этапа гонок NASCAR столкнулись сразу двадцать автомобилей. Видео оказалось крайне зрелищным: шум, искры, летящие автомобиль и их обломки.
В настоящее время пользователи социальных сетей активно делятся впечатлениями от просмотра гонки и искренне удивляются, что в аварии никто серьезно не пострадал.
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