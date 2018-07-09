В социальных сетях обсуждают зрелищную аварию с двадцатью автомобилями на гонках NASCAR

В США 8 июля ночью во время проведения очередного этапа гонок NASCAR столкнулись сразу двадцать автомобилей. Видео оказалось крайне зрелищным: шум, искры, летящие автомобиль и их обломки.

В настоящее время пользователи социальных сетей активно делятся впечатлениями от просмотра гонки и искренне удивляются, что в аварии никто серьезно не пострадал.