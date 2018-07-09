Из пещеры Кхао Луанг вывели шестого и седьмого ребенка

В Таиланде спасатели вывели из пещеры шестого и седьмого ребенка, передает ТАСС. Имя мальчиков не называется.

Операция по спасению детей из затопленной пещеры Кхао Луанг возобновилась в понедельник утром.

Подростки из местной футбольной команды и их тренер 23 июня оказались заблокированы в пещере из-за внезапно начавшегося наводнения.