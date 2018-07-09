Цыганская дочь: Волчек удивилась, когда Дроздова выбрала нищего Певцова

Отец Ольги Дроздовой – капитан дальнего плавания – выкрал мать будущей актрисы из ее зажиточной цыганской семьи, которая была против брака с русским.

Братья долго искали беглянку, которую муж увез на край России – в Находку. Там и родилась Ольга. Встретиться с родными по материнской линии она смогла лишь в 12 лет, когда сестры матери прислали телеграмму о болезни родителей.

Отец Ольги умер прямо на улице от сердечного приступа, когда Дроздовой было всего 15. Актриса говорит, что если бы ему вовремя оказали помощь и вызвали скорую, то отца можно было спасти.

Однако ему не то что никто не помог, но, наоборот, воспользовавшись тем, что мужчине стало плохо, обокрали его. Дроздова признается: если бы отец был жив, она бы вряд ли решилась стать актрисой.

Стремление к этой профессии привело ее в Институт искусств во Владивостоке, однако после первого курса она "пошла набираться опыта" на Дальневосточный судостроительный завод.

Там Ольга работала кладовщицей, в культмассовом секторе, пыталась печатать на машинке. Там ее разыскал и вернул в вуз педагог. Затем был "побег" в Свердловск, потом – в Москву, куда она поехала за компанию с подругой, а в результате ее взяли в Щепкинское училище, причем, сразу на второй курс.

Первый брак Дроздовой оказался неудачным: с актером Александром Боровиковым они прожили около полутора лет, а потом ей пришлось выслушать много неприятных слов в свой адрес от бывшей свекрови.

Ее вторым мужем мог стать состоятельный режиссер из Швейцарии, однако на съемках фильма "Прогулка по эшафоту" произошла судьбоносная встреча с Дмитрием Певцовым.

В программе "Судьба человека" Дроздова вспоминает, как Галина Волчек была удивлена, что из множества претендентов Ольга выбрала "нищего артиста".

Актриса признается, что какое-то время они с Певцовым жили на деньги, которые оставались у нее от швейцарца, и он даже потом помогал ей, ни о чем не спрашивая.

С Певцовым они уже почти четверть века. Дмитрий награждает Ольгу исключительно возвышенными эпитетами: "планета, вселенная, космос, который до конца познать невозможно". Долгие 15 лет их союз омрачало отсутствие детей, но затем произошло чудо: родился Елисей.

Как Волчек искала ей достойного мужа, почему у Дроздовой и Певцова так долго не было детей, после какого значимого события она забеременела, как помогала восстановить отношения Дмитрия с его старшим сыном, и как они вместе переживали его трагическую гибель? Об этих и других событиях своей бурной жизни актриса рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".