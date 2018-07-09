Акинфеев, Дзюба и Черчесов - самые обсуждаемые герои сборной РФ в Одноклассниках

Социальная сеть Одноклассники проанализировала упоминания игроков и тренеров сборной России на чемпионате мира. Тремя самыми упоминаемыми людьми за время турнира стали Игорь Акинфеев, Артем Дзюба и главный тренер сборной Станислав Черчесов, чье имя стало ассоциироваться у пользователей с успехом сборной. При этом рекорд по числу упоминаний за один день поставил Акинфеев, о котором пользователи ОК в день матча с Испанией написали более 1800 публикаций и комментариев.

Для исследования ОК при помощи инструментов Brand Analytics проанализировалидесятки тысяч упоминаний футболистов и тренеров в комментариях и открытых публикациях пользователей, а также замерили динамику роста их популярности в зависимости от разных матчей сборной России.

Топ-10 персон сборной России по числу упоминаний в ОК:

1. Игорь Акинфеев

2. Артем Дзюба

3. Станислав Черчесов

4. Денис Черышев

5. Александр Головин

6. Юрий Газинский

7. Федор Смолов

8. Сергей Игнашевич

9. Роман Зобнин

10. Федор Кудряшов

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев впервые получил много упоминаний после матча 1/8 финала против Испании, в котором отразил два пенальти и сделал несколько эффектных сэйвов. Пользователи ОК активно делились эмоциями от исторической победы сборной России, благодаря чему Акинфеев побил рекорд по числу упоминаний футболистов в день матча. В матче с Хорватией Акинфеев также отразил пенальти, был лидером команды и попал в топ-3 самых популярных героев сборной. В итоге в списке наиболее обсуждаемых игроков голкипер ЦСКА занял первое место с 10 000 упоминаний.

И до начала чемпионата, и по итогам матча с Хорватией самым обсуждаемым футболистом был форвард Артем Дзюба, который в дни матчей почти всегда попадал в тройку наиболее популярных игроков. За время турнира пользователи ОК по всей стране упомянули его в своих комментариях и публикациях более 7 тысяч раз.

Имя главного тренера Станислава Черчесова запомнилось пользователям уже после первого матча против Саудовской Аравии, тогда как до начала турнира его обсуждали меньше, чем футболистов. При этом не всегда по ходу чемпионата тренера упоминали в позитивном контексте. В дни матчей Черчесов стабильно входил в пятерку самых обсуждаемых фигур сборной, но на первом месте по числу упоминаний впервые оказался в день поражения от Уругвая (0:3). Однако в дальнейшем с именем Черчесова постепенно стала ассоциироваться удачная игра сборной: по итогам победного матча с Испанией он вошел в топ-3 по упоминаемости и занял второе место по этому показателю по итогам игры с Хорватией.

Самые заметные изменения в рейтингах упоминаемости проделали Денис Черышев и Федор Смолов. Еще за сутки до старта чемпионата мира в ОК практически не обсуждали Черышева, но много писали о Смолове. Но уже первый матч сборной все перевернул: в день игры с Саудовской Аравией Черышев стал самым популярным российским футболистом в соцсети, а Смолов не вошел в топ-5 – по упоминаниям его обошел даже герой церемонии открытия ЧМ-2018 Робби Уильямс. Та же картина продолжилась и в последующих матчах.

Незабитый пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 против Хорватии вновь вывел Смолова в топ-5 по упоминаемости, однако большинство этих упоминаний были негативными. В итоге Денис Черышев стал четвертым по суммарному числу публикаций и комментариев, а Смолов занял только седьмое место.