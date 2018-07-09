Древнегреческие арфа и лира найдены на Таманском полуострове
Российские археологи обнаружили остатки древнегреческих музыкальных инструментов – лиры и арфы – на Таманском полуострове. Уникальные находки были сделаны в ходе Сочинской экспедиции.
Древние арфу и лиру обнаружили во время раскопок древнего некрополя близ поселка Волна у подножия горы Зеленая (Темрюкский район, Россия), сообщает ТАСС со ссылкой на Институт археологии РАН. По данным ученых, здесь, на берегах Керченского пролива, в VI-IV веках до нашей эры находился греческий полис – город Боспорского царства.
Найденная арфа – особый вид древнегреческой арфы, “тригон”. Это древнейший музыкальный инструмент, произошедший от обыкновенного орудия – лука. Тригон имеет треугольную или лукообразную форму. Первые изображения его были найдены на фресках в Древнем Египте. Обнаруженная на российском полуострове арфа, говорится в сообщении, была сломана во время погребального обряда, согласно древнегреческим ритуалам: кусок тригона с колками аккуратно лежал рядом с другим.
Ранее была известна лишь одна частично сохранившаяся греческая арфа. Найдена она была в некрополе Пирея, Афины. В Южной Италии на некогда территории Великой Греции обнаружили колки от арфы. Это делает тригон на Таманском полуострове единственной прекрасно сохранившейся находкой.
Детали лиры были найдены возле воинского погребения: рядом с инструментом археологи также обнаружили меч и останки коня. В Древней Греции существовало несколько разновидностей лир. Находка, предположительно, относится к кифаре. Сделать такие выводы позволяет деревянный корпус инструмента, резная пластина на нем и отсутствие типичного для иного типа лиры резонатора из черепахового панциря. По словам руководителя экспедиции Романа Мимохода, это первая находка деталей кифары.
Сочинская экспедиция ИА РАН ведет раскопки в Краснодарском крае третий год. Археологи изучили около 600 захоронений и обнаружили ряд уникальных артефактов.
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