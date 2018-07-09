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Отравление Скрипаля 17 минут назад

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9 июля 201815:33

Скотленд-Ярд: трагедия в Эймсбери не связана с нападением в Солсбери

EPA

У следствия нет доказательств, что отравление в Эймсбери связано с делом Скрипалей — об этом заявил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу, передает РИА Новости. При этом версия остается главной в расследовании, добавил он.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о кончине женщины — жертвы инцидента в Эймсбери и "глубоко озабочены" продолжающимся появлением отравляющих средств на территории Великобритании, поскольку это опасно не только для британцев, но и для остальных европейцев.

Песков напомнил, что Россия "самого начала предлагала" Великобритании сотрудничество в расследовании инцидента в Солсбери, когда отравились Скрипали, "но, к сожалению, мы не встретили взаимности на этот счет".

Пара из британского Эймсбери отравились неизвестным веществом 4 июля. Мужчину и женщину госпитализировали в критическом состоянии. Позже в Скотленд-Ярде подтвердили, что пара отравилась тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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