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Отравление Скрипаля 19 минут назад

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9 июля 201815:10

Отравления "Новичком": факты Британию не интересуют

Английские эксперты продолжают искать некий отравленный предмет, который якобы подобрала пара британских наркоманов. "Пресса пишет, что этот предмет оставили неизвестные отравители Скрипалей. Как это возможно, никто понять не может. Полиция никаких объяснений не дает", – рассказал в эфире программы "60 минут" корреспондент ВГТРК Александр Хабаров.

По его словам, отравления происходят в непосредственной близости от секретной химической лаборатории Портон-Даун. Известно, что там проводились эксперименты с различными химикатами. Но, вероятность того, что эта лаборатория может быть замешана в истории об отравлениях, британской полицией не рассматривается.

В свою очередь, эксперт по химическому оружию Антон Уткин в программе "60 минут" отметил, что факты британскую сторону сейчас не интересует. "До саммита НАТО никаких данных они предъявлять не будут. Это будет использовано как демонстрационный акт для того, чтобы в очередной раз обвинить Россию. Но проблема у Британии появляется достаточно серьезная, потому что убедить европейских партнеров в виновности России в серии отравлений будет крайне сложно. Для них сейчас предельно важно, как они смогут отработать это шоу", – подчеркнул эксперт.

9 июля в больнице британского Солсбери умерла 44-летняя Дон Стерджесс, пострадавшая от отравления нервно-паралитическим газом. Как и ее друг Чарли Роули, находящийся сейчас в критическом состоянии, она была госпитализирована в больницу 30 июня.

Британская полиция переквалифицировала расследование отравления двух жителей Эймбери в дело об убийстве.

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