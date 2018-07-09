Авариный мост в Вологде частично открыли для пешеходов

Власти Вологды разрешили частично открыть движение по Красному мосту. С сегодняшнего дня пешеходы без угрозы штрафа могут переходить по путепроводу.

Проблему подъёма и спуска с моста удалось решить при помощи временных конструкций. На месте входных групп, которые были разобраны несколько недель назад, теперь появились деревянные лестницы. Во время проверки к новой "пристройке" был ряд замечаний, т.к. ревизорам она показалась неустойчивой и рассчитанной явно не на все группы населения. Так, например, пенсионерам было бы весьма проблематично подняться и спуститься с крутых ступенек.

Пользователи Сети уже сделали шутливое предположение, что подрядчики решили "взять мост осадой" и приставили к нему штурмовые лестницы. Кто-то и вовсе сравнил их со ступенями, что ставят возле Крещенских купелей, намекая на их шаткое состояние и возможность искупаться. Впрочем, сами строители на это не обратили внимания и пообещали исправить недочёты. Сейчас главная задача для них – устранение последствий обрушения плиты и начало полноценного ремонта.

В подобном "временном" состоянии мост пробудет до конца августа. Все работы по смете должны быть закончены к началу учебного года – именно тогда планируется полноценный запуск сооружения.