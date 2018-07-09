Создан "умный" пластырь для мониторинга и лечения незаживающих ран

Международная команда инженеров, возглавляемая учёными из Университета Тафтса (США), разработала "умный" пластырь для мониторинга незаживающих ран. Устройство не только будет следить за состоянием повреждения, но и обеспечивать своевременное лечение.

Исследователи поясняют, что обычные методы (обработка медикаментами и перевязка раны) являются более пассивными. В данном случае они стремились создать новый метод лечения, который был бы более активным и увеличивал шансы на быстрое заживление.

Незаживающие (или хронические) раны могут появиться от серьёзных ожогов или воспалительных процессов, при сахарном диабете и некоторых других заболеваниях. Когда регенеративные способности кожи снижены, увеличивается риск проникновения в организм разного рода инфекций, которые могут повлечь новые заболевания или даже ампутацию конечности.

При этом лечение хронических ран затрудняется тем, что они часто появляются у пожилых пациентов, у которых нет возможности регулярно посещать врача, отмечают специалисты. Новый "умный" пластырь не только сделает лечение более эффективным, но и избавит людей от необходимости постоянно приходить на перевязки.

Основу устройства составляет прозрачная медицинская липкая лента, а его толщина – не более трёх миллиметров. Оно имеет встроенные гибкие датчики, которые непрерывно следят за состоянием раны.

Первый – температурный, он отслеживает разницу между температурой самой раны и кожи вокруг. Если показатель выше нормы, это указывает на воспалительный процесс. Второй датчик – это миниатюрный pH-метр, он измеряет водородный показатель повреждения (нормой при заживлении считается показатель pH 5,5-6,5). Третий датчик выявляет степень оксигенации, то есть насыщения крови кислородом. Это ещё один маркер заживления.

Все данные поступают на микропроцессор, система их обрабатывает и при необходимости даёт сигнал о том, что нужно выпустить лекарство: антибиотик, который загружается в пластырь в гелеобразном состоянии. Сигналом служит постепенное нагревание гидрогеля: чем выше температура, тем больше антибиотика он высвобождает.

Инженеры уточняют, что "умный" пластырь будет относительно недорогим и одноразовым, то есть снять и приклеить его повторно не получится. Зато микропроцессор учёные смогут изъять и затем использовать ещё раз.

Также отмечается, что представленная разработка – это лишь прототип, исследователи работают над его усовершенствованием. Испытания "умный" пластырь пока что прошёл лишь in vitro, то есть в пробирке. Доклинические исследования in vivo (с живыми моделями) уже стартовали, по их итогам специалисты определят преимущества и недостатки устройства.

Кроме того, команда планирует поэкспериментировать с другими датчиками и лекарствами, чтобы в будущем создать целое семейство "умных" пластырей, которые реагируют на самые разные биомаркеры и обеспечивают целевое лечение множества болезней и инфекций.

Более подробное описание разработки содержится в статье, опубликованной в журнале Small.

Добавим, что подобные смарт-устройства сегодня используются для самых разных целей: лечения тромбоза, ран в полости рта и даже рака кожи. Кроме того, медики ранее создали ещё один пластырь для заживления сложных ран, который убивает бактерии при помощи электростимуляции.