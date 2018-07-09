Тревога в Мехико: похищен контейнер с радиоактивным иридием-192

В Мексике похищен контейнер с радиоактивным веществом. Власти Мехико объявили тревогу в 11 штатах, где теоретически может находиться украденный контейнер.

В контейнере находится радиоактивный иридий-192, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство гражданской обороны Мехико.

Накануне похитители угнали автомобиль, который принадлежит занимающейся промышленной радиографией компании. Неизвестно, знали ли преступники о радиоактивном грузе. По словам мексиканских властей, вещество опасно, в том числе и для самих похитителей: в случае неправильного хранения иридий может нанести огромный урон здоровью или убить человека.

В феврале этого года также был украден контейнер с радиоактивным веществом в одном из мексиканских штатов. Иридий – наименее распространенный химический элемент, его изотоп иридий-192 радиоактивен. Известны и другие случаи похищения иридия.