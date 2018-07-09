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9 июля 201816:25 Анна Балан

Ситуационный центр по поиску пропавших детей открыт в столице

В Москве открылся первый в России ситуационный центр по поиску пропавших детей. Обнаружить ребенка сотрудники смогут по записям камер видеонаблюдения, затем к розыску подключатся спасатели и волонтеры. Кстати, добровольцы пройдут специальный курс обучения: готовить к работе их будут опытные инструкторы.

Буквально два часа назад на Тишинской площади открылся ситуационный центр по поиску пропавших детей. Этот проект считается абсолютно уникальным, не имеющим аналогов в мире. Благодаря ему процесс поиска станет намного проще, быстрее — а значит, эффективнее.

Центр оборудован самыми современными техническими средствами. Круглосуточно здесь будут дежурить операторы и принимать звонки со всех регионов России. В случае исчезновения ребенка надо позвонить на горячую линию Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Дежурные спасатели могут пошагово отследить маршрут ребенка по городским камерам наружного наблюдения, установленным на подъездах домов, в торговых центрах, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах и в метрополитене.

"То, что сотрудники полиции начинают работать на третьи сутки — это миф. Подключается полиция моментально — тем более, если пропал ребенок, то задействуются как федеральные ведомства, так и региональные. То есть, информируются сразу все о том, что пропал ребенок", — говорит исполнительный директор Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Валерий Солянин.

Помогать в поиске будут и волонтеры. Все они пройдут специальную подготовку. Опытные инструкторы научат их оказывать первую помощь, пользоваться навигаторами и ориентироваться на местности.

Текст: "Вести-Москва"

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