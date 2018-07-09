В Волгограде судят налетчика на ювелирные магазины

Прокуратура Волгоградской области возбудила уголовное дело против 41-летнего жителя Ростова Александра Демченко. Он обвиняется в совершении 27 разбойных нападений на ювелирные магазины с причинением ущерба в особо крупных размерах, посягательстве на жизнь полицейского, а также в незаконном обороте оружия.

Как сообщает РИА Новости, в период с 2011 по 2017 Демченко совершал ограбления в составе вооруженной преступной группы. В основном бандиты грабили ювелирные магазины в Саратовской, Ростовской и Волгоградской областях. Всего ущерб от противозаконных действий банды составил 176 миллионов рублей.

Кроме того, 18 июня 2017 года при попытке скрыться с места преступления в Камышине Волгоградской области, Демченко несколько раз выстрелил в преследующий банду патрульный автомобиль. В результате один из оперативных сотрудников полиции получил огнестрельное ранение в голову.

По данным ведомства, до суда Демченко будет находиться под стражей. Уголовные дела в отношении других пятерых членов банды еще расследуются. Каждому из них грозит до 25 лет лишения свободы, если суд признает их виновными.