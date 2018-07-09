Тема:
Brexit 48 минут назад
Приговор правительству тори: уход Дэвиса больно ударил по Терезе Мэй
В Великобритании в отставку ушел Дэвид Дэвис, министр по делам Brexit. Он заявил, что правительство Терезы Мэй недостаточно делает для того, чтобы Соединенное Королевство вышло из Европейского союза. Теперь британская оппозиция призывает, чтобы и сама Мэй оставила свой пост.
Правительство Терезы Мэй понесло чувствительную потерю: с кабинетом попрощался Дэвид Дэвис, министр по делам Brexit. Письмо о том, что подает в отставку, Дэвис опубликовал открыто. Он прямо заявил: Мэй затягивает вопрос с выходом Королевства из Евросоюза, а он не желает иметь с такой политикой ничего общего.
"Как вы знаете, за последний год или около того значительное число раз складывались ситуации, в которых я выражал несогласие с линией правительства, — пояснил Дэвид Дэвис. — Я считал, что на меня распространяется коллективная ответственность, поскольку моей задачей было искать эффективные компромиссы. Я полагал, что еще возможно выполнить мандат референдума и исполнить заявленное обязательство: покинуть таможенный союз и единый рынок. Я боюсь, что избранная правительством тактика делает вероятность этого все менее вероятной".
Сразу после ухода Дэвис дал несколько интервью по телефону, словно пытаясь сгладить эффект от этого письма. Сказал, что все равно считает Мэй достойной поста премьера. Но его уже никто не слушает.
Злорадные комментарии с содержанием: правительство Великобритании в хаосе — одно за другим публикуют региональные правительства, сперва Шотландии, а потом и Уэльса. Главный праздник — в стане оппозиции. Лидер лейбористов Джереми Корбин прямо пишет, уход Дэвиса — это приговор всему кабинету тори.
"То, что Дэвид Дэвис подает в отставку в такое важное время, показывает, что у Терезы Мэй не осталось власти и что она неспособна реализовать Brexit. Ее правительство в хаосе. И если она продолжит цепляться (за власть), будет ясно, что ей важнее удержать свой пост, чем служить народу своей страны", — подчеркнул Джереми Корбин.
David Davis resigning at such a crucial time shows @Theresa_May has no authority left and is incapable of delivering Brexit.— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 8 июля 2018 г.
With her Government in chaos, if she clings on, it's clear she's more interested in hanging on for her own sake than serving the people of our country.
Не отстают и теневые министры партии лейбористов, те уже начали раздавать интервью, о том, как бы они осуществляли реформы. Претензии к Мэй сводятся в общем к одному и тому же: она слишком долго пыталась угодить как сторонникам, так и противникам Brexit. В процессе — запуталась, а в итоге ей не верят ни в самой Британии, ни в странах ЕС.
"Такое бывает нечасто: она заявляет, что подпишет договор, но требует, чтобы от нее не требовали ему следовать, потому что в любой момент она может развернуться и сказать, что не желает связывать себя этим договором. В международной политике так себя не ведут", — подчеркивает теневой министр международной торговли Барри Гарденер.
"Она не выполнила наши требования. Нам нужен всеобъемлющий таможенный союз, нам нужна единая рыночная сделка с общими учреждениями и общие правила. То, что придумала она — это притворство", — характеризует действия британского премьера теневой министр по делам Brexit Кейр Стармер.
Британская пресса вовсю обсуждает, каковы шансы Терезы Мэй лишиться премьерского кресла. Наблюдатели полагают, что сама Мэй будет сопротивляться до последнего.
"Мэй будет бороться, будет стараться, будет вести переговоры с ЕС. Никакого изменения курса во внешней политике она, скорее всего, не проведет, она сохранит эту консервативную-консервативную политику, теряя доверие в обществе, но сохраняя доверие финансовых элит. Она будет держаться ровно столько, сколько хватит терпения в рамках баланса сил в парламенте, поскольку, как только станет понятно, что консерваторы сильно проигрывают из-за Терезы Мэй — они постараются ее убрать", — считает руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.
"И пока все идет именно к этому. Депутаты консерваторы, которые обычно поддерживают Мэй из соображений партийной солидарности, сегодня наоборот пытаются от нее дистанцироваться", — продолжает эксперт.
- Вы доверяете Терезе Мэй?
"Ей надо поменять политику", — депутат Палаты общин Великобритании от консервативной партии Маркус Фиш.
- Вы доверяете Терезе Мэй?
"Поскольку она ведет неверную политику…" — продолжает Фиш.
- Вы доверяете Терезе Мэй?
"Всему кабинету нужно обдумать, правильная ли это политика", — продолжает депутат.
- Как депутат-консерватор, вы доверяете премьер-министру и лидеру своей партии?
"Ее политика никуда не годится", — признает Фиш.
Видимо, стремясь поправить свое положение, Мэй почти мгновенно нашла замену Дэвису: Доминик Рааб в ее правительстве, и до того — в кабинете Кэмерона, заведовал вопросами судов, права и гражданских свобод. Вероятно, премьер надеется, что у нового министра достаточно знаний, чтобы на должном уровне торговаться с Брюсселем по Brexit.
Ранее по теме
-
В Великобритании назначен новый министр по делам Brexit4 часа назад
-
Министр по Brexit объяснил свое решение покинуть пост13 часов назад
-
Министр по Brexit подал в оставку15 часов назад
-
Правительство Великобритании согласовало стратегию по Brexit22 часа назад
-
Джонсон раскритиковал планы Мэй, используя вульгарные выражения1 сутки назад
-
PR-война: Меркель готова усилить охрану границ ЕС9 суток назад
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
Сборная России достойно завершила турнир в четвертьфинале
- Черышев и Дзюба признаны открытиями чемпионата мира-2018
- Станислав Черчесов: не смогли сказку сделать былью
- Играем за вас: российская сборная поблагодарила болельщиков за поддержку
- Видео всех матчей чемпионата мира полностью. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
В Москве избили депутата Госдумы
- Скончалась британка, отравившаяся "Новичком" в Эймсбери
- В Таиланде начали выводить детей из пещеры
- Дерипаска отсудил у Рыбки и Лесли по полмиллиона
- Nutricia запустила проект в помощь онкологическим пациентам "Силы есть!"
- Пески Сахары скрывают от нас Атлантиду?
Самое читаемое
-
Дочь Березовского рассказала, почему ее отца убили в субботу
- ПТРК Javelin, поставленные США на Украину, отказались стрелять
- На западе Казахстана нашли обломки рухнувшего НЛО. Видео
- Страшная авария, унесшая жизни девяти человек, попала на видео
- Выпавшая из окна участница известного телешоу была тайной любовницей олигарха
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезлились: вся правда о стоимости ремонта Bentley Bentayga
- УАЗ показал гибридный грузовик с динамикой и расходом легковушки
- Болгары построили электрокар мощностью более 5000 л.с.
- Дорожников заставят быстрее латать ямы
- Suzuki рассказала о европейской версии Jimny (она приедет и к нам)
Экономика
-
Рынку нефти угрожает срыв поставок
- Китай снимает барьеры: что здесь не так?
- Миграционный вопрос. На кону существование Европы как пространства без границ
- Налоговые льготы в РФ в 2018 г. превысят 3 трлн руб.
- Минфин хочет увеличить расходы на социалку почти на 500 млрд
Недвижимость
-
Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Елена Воробей обвинила риелтора в мошенничестве
- Москвичи сдают единственное жилье, чтобы заработать на болельщиках
- Ипотека под 4%: кто попадет в программу
- Московские районы, где новостройки не продают
Вести.Медицина
-
Что есть для иммунитета: 5 простых, но важных продуктов
- Инструкция: как правильно есть вредную еду
- Говорят ученые: убийство во сне - признак креативной личности
- Как выглядит идеальное человеческое тело (спойлер: совсем не так, как вы думаете)
- 5 простых способов предотвратить похмелье
Вести в 20.00
-
Защитить цифровую экономику
- В пещере, где заблокированы школьники, падает уровень кислорода
- Украина пытается повлиять на суд над убийцей журналиста
Москва 24
-
В Гидрометцентре дали прогноз о повторе аномальной жары 2010 года
- Москвичку отправили к психиатру из-за сообщения о подготовке теракта
- Из-за жары в Подмосковье активизировались гадюки
- Где в столице можно посмотреть трансляции чемпионата мира по футболу
- Сухим из воды. Один день из жизни спасателя-водолаза
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: дизайнерский фотофлагман
- Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
- Смартфон с девятью камерами: уже в 2018-м
- WhatsApp скопировал "каналы" у Telegram
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
Вести-Москва
-
Москва разрушила стереотипы иностранцев
- Ситуационный центр по поиску пропавших детей открыт в столице
- Вместо наркоторговцев в разработку попала мать больного ребенка
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Ощущение молодости может означать замедленное старение мозга
- Ежедневное употребление орехов улучшает качество мужской спермы
- Солнечные батареи из бактерий работают даже в пасмурную погоду
- В библиотеке датского университета найдены три отравленные книги
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков