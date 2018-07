Приговор правительству тори: уход Дэвиса больно ударил по Терезе Мэй

В Великобритании в отставку ушел Дэвид Дэвис, министр по делам Brexit. Он заявил, что правительство Терезы Мэй недостаточно делает для того, чтобы Соединенное Королевство вышло из Европейского союза. Теперь британская оппозиция призывает, чтобы и сама Мэй оставила свой пост.

Правительство Терезы Мэй понесло чувствительную потерю: с кабинетом попрощался Дэвид Дэвис, министр по делам Brexit. Письмо о том, что подает в отставку, Дэвис опубликовал открыто. Он прямо заявил: Мэй затягивает вопрос с выходом Королевства из Евросоюза, а он не желает иметь с такой политикой ничего общего.

"Как вы знаете, за последний год или около того значительное число раз складывались ситуации, в которых я выражал несогласие с линией правительства, — пояснил Дэвид Дэвис. — Я считал, что на меня распространяется коллективная ответственность, поскольку моей задачей было искать эффективные компромиссы. Я полагал, что еще возможно выполнить мандат референдума и исполнить заявленное обязательство: покинуть таможенный союз и единый рынок. Я боюсь, что избранная правительством тактика делает вероятность этого все менее вероятной".

Сразу после ухода Дэвис дал несколько интервью по телефону, словно пытаясь сгладить эффект от этого письма. Сказал, что все равно считает Мэй достойной поста премьера. Но его уже никто не слушает.

Злорадные комментарии с содержанием: правительство Великобритании в хаосе — одно за другим публикуют региональные правительства, сперва Шотландии, а потом и Уэльса. Главный праздник — в стане оппозиции. Лидер лейбористов Джереми Корбин прямо пишет, уход Дэвиса — это приговор всему кабинету тори.

"То, что Дэвид Дэвис подает в отставку в такое важное время, показывает, что у Терезы Мэй не осталось власти и что она неспособна реализовать Brexit. Ее правительство в хаосе. И если она продолжит цепляться (за власть), будет ясно, что ей важнее удержать свой пост, чем служить народу своей страны", — подчеркнул Джереми Корбин.

David Davis resigning at such a crucial time shows @Theresa_May has no authority left and is incapable of delivering Brexit.



With her Government in chaos, if she clings on, it's clear she's more interested in hanging on for her own sake than serving the people of our country.