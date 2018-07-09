Музыка в "Артеке": в Крыму по нотам прошел второй фестиваль духовых оркестров

Джаз, классика, эстрада — как по нотам прошла творческая смена в "Артеке". Ее кульминацией стал грандиозный фестиваль детских духовых оркестров.

- Левой, левой, раз, два, три.

Каждый шаг — синхронно. Точность движений отточена до миллиметра. Только так получится идеальный рисунок. И это всего лишь репетиция. Все самое интересное еще впереди.

"Надо выложиться, несмотря на усталость, головную боль, выкладываться, играть", — подчеркивает Федор Князев.

Оркестр начинается с настройки. Или, как говорят сами музыканты, они разыгрываются, чтобы все инструменты звучали словно единое целое и при этом каждый — особенно.

"Это большая честь, съехались все музыканты со всей России, сегодня мы покажем хороший концерт", — обещает Дмитрий Синько.

Много музыки не бывает. Особенно, если в "Артеке" собираются лучшие со всей страны. Все это грандиозный фестиваль духовых оркестров на побережье Черного моря.

До начала концерта — считанные минуты. На сцене — последние приготовления. Зрители уже заняли свои места на трибунах. Но вмешивается погода. Даже легкий летний крымский дождь не сможет помешать яркому представлению.

"Артек-арена" замирает. Четкие ритмы, и сердца бьются в унисон. Играет сводный оркестр. 500 музыкантов чеканят шаг и удар. Грандиозный праздник по взмаху дирижерской палочки.

"Оркестры — это команды. Это не значит, что эти дети станут большими музыкантами, но они точно знают: что такое работать в команде. И в этом смысле это созвучно "Артеку", — рассказывает директор международного детского центра "Артек" Алексей Каспаржак.

Классика и джаз, русские народные мотивы и современные зажигательные ритмы. Ярко, громко и незабываемо.

Это уже второй фестиваль духовых оркестров в "Артеке". И все идет как по нотам. А это значит, что живая музыка будет звучать в Крыму и в 2019 году.