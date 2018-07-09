Учёные рассказали, чем опасны галстуки

Кажется, у офисных работников появился весомый повод сбросить "петлю" с шеи. Немецкие учёные из университетской больницы Шлезвиг-Гольштейн (University Hospital Schleswig-Holstein) доказали, что галстуки по-настоящему душат своих владельцев, ухудшая поступление крови к мозгу.

Команда пригласила к участию в исследовании 30 здоровых молодых мужчин: 15 из них надели галстуки, а 15 остались без них. Первую группу попросили завязать двойной виндзорский узел и затянуть его таким образом, чтобы аксессуар доставлял лёгкий дискомфорт.

Затем участникам провели магнитно-резонансную томографию мозга. Результаты процедуры показали, что уровень кровотока у мужчин в галстуках сразу же уменьшился на 7,5%.

По словам медиков, поступление крови к мозгу ограничилось из-за пережатия в первую очередь ярёмной вены и сонной артерии. Негативный эффект, который наступает в данном случае, называется цереброваскулярным.

Стабильный приток крови к мозгу имеет решающее значение для нормальной работы нейронов. Если система даёт хотя бы небольшой сбой, многие реакции замедляются, а функции мозга ухудшаются, отмечают в издании Daily Mail специалисты. При этом, несмотря на снижение когнитивных навыков, очевидных внешних симптомов не наблюдается, даже если носить галстук в течение всего рабочего дня.

Кстати, учёные также напомнили и о другом исследовании, в котором было доказано, что при "социально желательном удушении" увеличивается глазное давление. Вероятно, оба довода говорят в пользу менее официального дресс-кода, популяризаторами которого являются, к примеру, создатель Facebook Марк Цукерберг и покойный глава Apple Стив Джобс.

Научная статья по итогам любопытной работы была опубликована в издании Neuroradiology.

К слову, ранее математики подсчитали, что существует 177 тысяч способов завязать галстук.