Джонсон ушел с поста главы Foreign Office

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла отставку министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона.

Как сообщает "Интерфакс", премьер поблагодарила Джонсона за его работу. О том, кто сменит его в Foreign Office, станет известно в ближайшее время.

Ранее в отставку ушел министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. Он ушел из-за несогласия с планами экономических отношений Великобритании и ЕС после официального выхода страны из Евросоюза. По его мнению, основное направление политики ставит страну в лучшем случае "в слабое положение на переговорах с ЕС по Brexit, а, возможно, даже и в неприемлемое". Новым министром по делам Brexit станет Доминик Рааб.