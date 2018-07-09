В Домодедове задержали нетрезвого дебошира

Сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего дебош во время полета рейса Анталья-Москва. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина (житель Подольска) нецензурно выражался в адрес экипажа, не реагировал на замечания командира воздушного судна, а также провоцировал на драку других пассажиров.

Согласно данным РИА Новости, пассажир рейса Анталья-Москва авиакомпании "Уральские авиалинии" был задержан сразу по прибытии в аэропорт.

За грубое нарушение общественного порядка Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте уже утвердила обвинительный акт по делу в отношении дебошира.

Расследование дела продолжится в Домодедовском городском суде. Нарушителю общественного порядка грозит до пяти лет лишения свободы.