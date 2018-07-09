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Мозг человека и животных 41 минута назад

Новости Наука

9 июля 201818:12 Дарья Загорская

Найдена зона мозга, которая растёт вместе с социальным статусом

Связь личностных черт шимпанзе и объёма их гиппокампа открывает возможности для изучения психических расстройств у человека.
Фото Georgia State University.

Чем больше нейробиологи погружаются в тайны человеческого мозга, тем значительнее представляется роль гиппокампа. Эта часть лимбической системы связана не только с формированием эмоций, но и с переходом кратковременной памяти в долговременную. Люди с нарушениями в работе гиппокампа теряют способность формировать и сохранять новые воспоминания.

Этот участок головного мозга традиционно связывают с болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными заболеваниями, эпилепсией, глобальной амнезией, посттравматическим стрессовым расстройством, шизофренией и так далее. Недавно корейские учёные добавили в зону ответственности гиппокампа управление функциональными связями в коре головного мозга и усиление сенсорных реакций.

Теперь новые данные говорят, что и своей неповторимой индивидуальностью мы обязаны в том числе и этой области мозга. Чтобы это установить, команда психологов и нейробиологов во главе с Робертом Лацманом (Robert Latzman) из Университета Джорджии сосредоточилась на роли миндалевидного тела и гиппокампа в формировании индивидуальных особенностей характера шимпанзе.

Эти обезьяны, разумеется, не люди. Но генетически и физиологически они очень похожи на нас. К тому же факторы внешней среды, влияющие на черты характера, гораздо проще контролировать в эксперименте над братьями нашими меньшими, а не над людьми.

Объектами изучения стали 191 шимпанзе, которые находятся на разных ступенях иерархии в своих группах, что, собственно, и определяет их характер. Положение животного отражается в его эмоциональном поведении.

Визуализация деятельности мозга животных позволяла учёным анализировать, как индивидуальные особенности приматов соотносятся с объёмом миндалевидного тела и гиппокампа.

"Удивительно, но мы не обнаружили ожидаемой связи между личностными характеристиками и размером миндалевидного тела, хотя именно оно считается эмоциональным центром мозга", – рассказывает Лацман в пресс-релизе университета. – Одним из объяснений может быть то, что главное значение имеют функции этой части мозга, а не её строение".

А вот объём гиппокампа у шимпанзе последовательно увеличивался с повышением социального статуса особи. По мере приближения к ступени "альфа" животные вели себя более импульсивно и агрессивно, стремились контролировать окружающих, а вот регулирование собственного поведения явно отступало на второй план. Лацман также отмечает, что проявление схожих личностных черт наблюдается у людей с психическими расстройствами.

"Наша способность понимать эволюционную основу этих черт в конечном счёте может привести нас к эволюционным и биологическим корням как самого типа личности, так и психопатологического состояния, – подводит итоги учёный. – Подобные исследования могут помочь в разработке мер, направленных на своевременное устранение состояний, которые могут приводить к психическим заболеваниям".

Результаты исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Personality Neuroscience.

А с другими новостями об изучении закоулков человеческого мозга и психики высших обезьян можно ознакомиться, полистав материалы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru).

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