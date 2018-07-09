Стартовал прием заявок на конкурс госрекламы "Импульс"

Медиагруппа "Россия сегодня" открыла пятый юбилейный сезон конкурса государственной социальной рекламы "Импульс". Прием работ 2018 года стартовал на его сайте. К участию приглашены органы государственной власти и местного самоуправления России и стран СНГ, а также учрежденные ими некоммерческие организации с рекламными работами на социальные темы, опубликованными и реализованными в период с 1 октября 2017 года по 13 октября 2018 года. Прием заявок открыт до 14 октября.

Идейный вдохновитель и бессменный председатель жюри конкурса государственной социальной рекламы "Импульс", генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поздравил конкурс с пятилетием и пожелал удачи всем его новым участникам: "В этом году конкурс "Импульс" празднует первый юбилей, ему исполняется пять лет. "Импульс" уверенно чувствует себя в пространстве отечественной социальной рекламы. С ее помощью мы понимаем, что делает нашу жизнь более комфортной, безопасной и осмысленной. Социальная реклама транслирует ценности, которые объединяют общество и делают его добрее. Рады, что в этом есть частица труда и энергии "Импульс".

В 2018 году конкурсантам предстоит бороться за призовые места в восьми основных номинациях — видеореклама, аудиореклама, наружная реклама, интернет-реклама, рекламный плакат, рекламный буклет, рекламная кампания, рекламная активация. Для участников "Импульс" предложит также семь специальных номинаций – "Гран-при", "Трендсеттер года", "Признание Интернет", "Наш характер", "Будь здоров!", "Дети – наше все", "Безопасная езда".

Экспертное жюри, в состав которого по традиции входят представители рекламной индустрии, медиа-эскперты, деятели искусства, представители федеральных органов государственной власти, определит победителей конкурса. Выбрать лучшую государственную рекламу смогут и пользователи Рунета, проголосовав на сайте конкурса в ноябре 2018 года. Новых лауреатов конкурс «Импульс» объявит на церемонии награждения в конце декабря в Москве. Победители получат памятные статуэтки, символизирующие социальную энергию, направленную на созидание и устойчивое развитие.

Главная награда конкурса "Импульс -2017" – "Гран-при" — была вручена Управлению Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области за работу "Вспомни о своем ребенке — заплати алименты".

"Импульс" — конкурс государственной социальной рекламы, который призван привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам, а также вывести процесс создания рекламы государственными структурами на качественно новый уровень.

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