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Футбол-2018 1 час назад

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9 июля 201817:46 Наталья Гончарова

Быстро и удобно: билеты на полуфиналы и футбольный финал еще есть

Провести час в очереди или забронировать заранее в интернете, а затем выкупить — вот несколько вариантов приобрести официальные билеты на матчи. Продают их в официальном центре FIFA.

Британские болельщики заводят толпу в очереди за билетами. Учитель английского Дуглас Мур приехал в Россию из Лондона. Посещает все матчи своей команды. Болельщик со стажем — это его главное хобби. Все билеты на матч приобретает на официальном сайте ФИФА. Говорит: удобно и быстро. За время своего путешествия он успел влюбиться в Россию.

"Люди в России чудесны, у вас прекрасная страна. Очень гостеприимны, и чемпионат хорошо организован. Пришлось, конечно, ловить момент, когда на сайте были билеты. Но я должен быть на стадионе и поддержать свою команду. Но зато в очереди — меньше получаса — и скоро окажусь обладателем заветных билетов на игру с Хорватией", — поясняет Дуглас Мур.

Новенькие билеты разглядывают фанаты из Парижа. Их команда в полуфинале встретится с Бельгией. Болельщик Мекель Бернар с друзьями пришел сюда уже с чемоданом — скоро у них поезд до Санкт-Петербурга.

"Купить билеты было сложно. Приходилось караулить их на сайте. Но нет ничего невозможного. Я вчера забронировал 3 билета. Вот они! Пришел и забрал их очень быстро", — рассказывает французский болельщик Микель Бернар.

Английскую и французскую речь в очереди разбавляют русские болельщики. Многие из них даже не заказывают билеты на сайте. Говорят, купить их реально и в кассе. Они посещали матчи по такой схеме уже несколько раз.

"Я уже не первый раз здесь. Уже пятый раз билеты на матч здесь в центре FIFA покупаю", — говорит Владимир.

-То есть купить билеты возможно?

- Да, конечно! Едем в Питер, а сейчас родителям пытаемся купить билет на Москву. Они не такие мобильные, как мы. Посетили уже Нижний Новгород и Казань. Все замечательно.

Купить билеты на матч любимой сборной — не такая уж невыполнимая задача. В среднем в очереди нужно провести час или полтора. Билетный центр FIFA работает с 11 до 21 часа. Но, конечно, лучше подстраховать себя и забронировать их заранее на официальном сайте.

В интернете — масса предложений и о продаже vip-билетов на матч. Но цены кусаются. Одно из них — пользователя Марии Парфеновой. Цена — 450 тысяч рублей, как у автомобиля. Такие билеты входят в официальную программу "Гостеприимства" FIFA. В предложении — так называемая царская ложа, в цену которой входят элитные напитки и прочие эксклюзивные услуги. Цены на такие билеты могут доходить почти до трех миллионов долларов.

Несмотря на возможность купить билеты официально — на Мундиале активно заработают перекупщики. Даже возле центра FIFA в нескольких метрах так называемый черный рынок билетов. Объявление о продаже билетов по цене отдыха на Мальдивах скромно пишут на бумажках на английском, и когда видят камеру, то прячутся подальше.

- Вы продаёте билетики?

- Нет?

- Нет, вы что, я просто интересуюсь.

Многие сайты пестрят сообщениями о продаже билетов на матчи. Все сделано специально так, чтобы психологически надавить на человека. На сайтах акцентируют внимание — свободных билетов осталось меньше 1 процента, а сейчас предложение рассматривают сотни человек. В итоге можно нарваться на кругленькую сумму. Так что лучше не пытаться покупать билеты через посредников, а попытать счастье в Центре FIFA.

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