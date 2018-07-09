Тема:
Футбол-2018 1 час назад
Быстро и удобно: билеты на полуфиналы и футбольный финал еще есть
Провести час в очереди или забронировать заранее в интернете, а затем выкупить — вот несколько вариантов приобрести официальные билеты на матчи. Продают их в официальном центре FIFA.
Британские болельщики заводят толпу в очереди за билетами. Учитель английского Дуглас Мур приехал в Россию из Лондона. Посещает все матчи своей команды. Болельщик со стажем — это его главное хобби. Все билеты на матч приобретает на официальном сайте ФИФА. Говорит: удобно и быстро. За время своего путешествия он успел влюбиться в Россию.
"Люди в России чудесны, у вас прекрасная страна. Очень гостеприимны, и чемпионат хорошо организован. Пришлось, конечно, ловить момент, когда на сайте были билеты. Но я должен быть на стадионе и поддержать свою команду. Но зато в очереди — меньше получаса — и скоро окажусь обладателем заветных билетов на игру с Хорватией", — поясняет Дуглас Мур.
Новенькие билеты разглядывают фанаты из Парижа. Их команда в полуфинале встретится с Бельгией. Болельщик Мекель Бернар с друзьями пришел сюда уже с чемоданом — скоро у них поезд до Санкт-Петербурга.
"Купить билеты было сложно. Приходилось караулить их на сайте. Но нет ничего невозможного. Я вчера забронировал 3 билета. Вот они! Пришел и забрал их очень быстро", — рассказывает французский болельщик Микель Бернар.
Английскую и французскую речь в очереди разбавляют русские болельщики. Многие из них даже не заказывают билеты на сайте. Говорят, купить их реально и в кассе. Они посещали матчи по такой схеме уже несколько раз.
"Я уже не первый раз здесь. Уже пятый раз билеты на матч здесь в центре FIFA покупаю", — говорит Владимир.
-То есть купить билеты возможно?
- Да, конечно! Едем в Питер, а сейчас родителям пытаемся купить билет на Москву. Они не такие мобильные, как мы. Посетили уже Нижний Новгород и Казань. Все замечательно.
Купить билеты на матч любимой сборной — не такая уж невыполнимая задача. В среднем в очереди нужно провести час или полтора. Билетный центр FIFA работает с 11 до 21 часа. Но, конечно, лучше подстраховать себя и забронировать их заранее на официальном сайте.
В интернете — масса предложений и о продаже vip-билетов на матч. Но цены кусаются. Одно из них — пользователя Марии Парфеновой. Цена — 450 тысяч рублей, как у автомобиля. Такие билеты входят в официальную программу "Гостеприимства" FIFA. В предложении — так называемая царская ложа, в цену которой входят элитные напитки и прочие эксклюзивные услуги. Цены на такие билеты могут доходить почти до трех миллионов долларов.
Несмотря на возможность купить билеты официально — на Мундиале активно заработают перекупщики. Даже возле центра FIFA в нескольких метрах так называемый черный рынок билетов. Объявление о продаже билетов по цене отдыха на Мальдивах скромно пишут на бумажках на английском, и когда видят камеру, то прячутся подальше.
- Вы продаёте билетики?
- Нет?
- Нет, вы что, я просто интересуюсь.
Многие сайты пестрят сообщениями о продаже билетов на матчи. Все сделано специально так, чтобы психологически надавить на человека. На сайтах акцентируют внимание — свободных билетов осталось меньше 1 процента, а сейчас предложение рассматривают сотни человек. В итоге можно нарваться на кругленькую сумму. Так что лучше не пытаться покупать билеты через посредников, а попытать счастье в Центре FIFA.
Ранее по теме
-
Немецкие СМИ обвинили сборную России в применении нашатыря1 час назад
-
Вукоевича выгнали из сборной Хорватии за "Славу Украине"2 часа назад
-
Сборная России – лучшая по игре в обороне на чемпионате мира3 часа назад
-
Акинфеев, Дзюба и Черчесов - самые обсуждаемые герои сборной РФ в Одноклассниках4 часа назад
-
British Airways увеличит объем перевозок в Москву накануне полуфинала Англия - Хорватия4 часа назад
-
Хорватский футбольный союз: фраза Виды – лишь ответ на поддержку из Украины5 часов назад
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
Сборная России достойно завершила турнир в четвертьфинале
- Черышев и Дзюба признаны открытиями чемпионата мира-2018
- Станислав Черчесов: не смогли сказку сделать былью
- Играем за вас: российская сборная поблагодарила болельщиков за поддержку
- Видео всех матчей чемпионата мира полностью. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
В Москве избили депутата Госдумы
- Скончалась британка, отравившаяся "Новичком" в Эймсбери
- В Таиланде начали выводить детей из пещеры
- Дерипаска отсудил у Рыбки и Лесли по полмиллиона
- Nutricia запустила проект в помощь онкологическим пациентам "Силы есть!"
- Пески Сахары скрывают от нас Атлантиду?
Самое читаемое
-
Выпавшая из окна участница известного телешоу была тайной любовницей олигарха
- Дочь Березовского рассказала, почему ее отца убили в субботу
- На западе Казахстана нашли обломки рухнувшего НЛО. Видео
- Страшная авария, унесшая жизни девяти человек, попала на видео
- Девушка упала в костер во время праздника Ивана Купалы. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезлились: вся правда о стоимости ремонта Bentley Bentayga
- УАЗ показал гибридный грузовик с динамикой и расходом легковушки
- Болгары построили электрокар мощностью более 5000 л.с.
- Дорожников заставят быстрее латать ямы
- Suzuki рассказала о европейской версии Jimny (она приедет и к нам)
Экономика
-
Рынку нефти угрожает срыв поставок
- Китай снимает барьеры: что здесь не так?
- Миграционный вопрос. На кону существование Европы как пространства без границ
- Налоговые льготы в РФ в 2018 г. превысят 3 трлн руб.
- Минфин хочет увеличить расходы на социалку почти на 500 млрд
Недвижимость
-
Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Певец Шура лишился квартиры и стал бомжом
- Что можно купить на Бали по цене московской двушки
- Миллионер остался без золота из-за мамы
- Сколько готов скинуть продавец на квартиру с темным прошлым
Вести.Медицина
-
Пляж страха: 5 патогенов, которые могут скрываться в песке
- 5 продуктов, которые не так полезны, как может показаться
- Инструкция: как правильно есть вредную еду
- Говорят ученые: убийство во сне - признак креативной личности
- 5 простых способов предотвратить похмелье
Вести в 20.00
-
Защитить цифровую экономику
- В пещере, где заблокированы школьники, падает уровень кислорода
- Украина пытается повлиять на суд над убийцей журналиста
Москва 24
-
Дожди в Москве побили рекорд 1961 года
- Больной раком онколог Андрей Павленко продолжает помогать другим
- В столице открыли для посещения реанимации всех больниц
- Первый ситуационный центр по поиску пропавших детей открыли в Москве
- Реально ли купить билеты на заключительные матчи ЧМ-2018
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: дизайнерский фотофлагман
- Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
- Смартфон с девятью камерами: уже в 2018-м
- WhatsApp скопировал "каналы" у Telegram
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
Вести-Москва
-
Мара Багдасарян снова оказалась в полицейской хронике
- Ситуационный центр по поиску пропавших детей открыт в столице
- Москва разрушила стереотипы иностранцев
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Ощущение молодости может означать замедленное старение мозга
- Ежедневное употребление орехов улучшает качество мужской спермы
- Солнечные батареи из бактерий работают даже в пасмурную погоду
- В библиотеке датского университета найдены три отравленные книги
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков