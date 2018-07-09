"Локомотив" близок к приобретению Самариса из "Бенфики"

Московский "Локомотив" намерен осуществить трансфер полузащитника португальской "Бенфики" и сборной Греции Андреаса Самариса. Известно, что руководители чемпионов России готовы заплатить за грека порядка семи миллионов евро.

Железнодорожники уже обратились в лиссабонский клуб по поводу совершения сделки, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Record. В свою очередь, "Бенфика" готова отпустить хавбека за предложенную сумму. Сообщается, что трансфер с большой долей вероятности состоится уже на текущей неделе.

Отметим, что в минувшем сезоне чемпионата Португалии Самарис сыграл в 18 играх, единожды отличившись голом.