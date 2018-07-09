Девушка разогнала Lamborghini до 300 километров в час в сочинском туннеле. Видео

В Instagram размещены кадры скоростного заезда Lamborghini Huracan под управлением юной особы. По предварительной информации, события, снятые на видео пассажиром спорткара, происходили в Сочи.

На записи видно, как девушка, находившаяся за рулем спортивного автомобиля, разгоняет машину до 300 километров в час, буквально пролетая по туннелю.

Мнения пользователей сети, обсуждающих ролик, разделились. Некоторые из них оставили одобрительные отзывы, поддержав действия девушки-лихача, однако многие из пользователей осудили поступок водителя.

Не исключено, что опубликованное видео может вызвать интерес со стороны правоохранительных органов.