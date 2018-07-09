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Ситуация в Донбассе 37 минут назад
Прилепин ушел из ополчения ДНР обратно в литературу
Захар Прилепин покинул пост заместитель командира батальона ополчения провозглашенной Донецкой народной республики и вернулся в Москву, чтобы вновь заняться литературой. Вместе с тем он остается советником главы ДНР и готов стать между Москвой и Донецком связующим звеном "и в политическом смысле, и в культурном".
Как рассказал писатель ТАСС, он намерен завершить биографию Сергея Есенина для серии "Жизнь замечательных людей". Кроме того, он хочет продолжить сотрудничество с режиссером с Эдуардом Бояковым в рамках "Русского художественного Союза". Также он займется предвыборной кампанией Вадима Кумина, который баллотируется на пост мэра Москвы.
Захар Прилепин (настоящее имя – Евгений Николаевич Прилепин) родился в 1975 году в Рязанской области, писатель, публицист, автор романов "Обитель", "Санькя", биографий "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы", "Леонид Леонов: Игра его была огромна" и других произведений.
В прошлом Прилепин служил командиром отделения в ОМОНе, воевал в Чечне. В феврале 2017 года он стал донецким ополченцем, ему было присвоено звание майора.
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