Роджер Федерер вышел в 1/4 финала Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал первым четвертьфиналистом мужской сетки травяного турнира Уимблдона. В четвертом круге турнира серии "Большого шлема" вторая ракетка мира оказался сильнее француза Адриана Маннарино.

Федерер одержал победу на 22 сеяным соперником в трех сетах – 6:0, 7:5, 6:4 и первым обеспечил себе место в четвертьфинале Уимблдона. Соперники провели на корте 1 час и 47 минут.

Следующим соперником Федерера станет победитель пары Гаэль Монфис (Франция) – Кевин Андерсон (ЮАР).