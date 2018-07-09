Уимблдон. Родина покидает турнир после поражения Уильямс

Российская теннисистка Евгения Родина завершила свои выступления на травяном турнире "Большого шлема" – Уимблдоне. В четвертом круге россиянка, пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию, уступила американке Серене Уильямс.

28-летняя Родина, располагающаяся на 120 месте рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), проиграла семикратной чемпионке Уимблдона в двух сетах – 2:6, 2:6. Общая продолжительность поединка составила 1 час и две минуты.

В 1/4 финала Уильямс встретится с итальянкой Камилой Джорджи, которая впервые добралась до этой стадии турнира. В борьбе за четвертьфинал Уимблдона Джорджи победила россиянку Екатерину Макарову.