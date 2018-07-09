На севере Франции убит террорист с ножом

Во французском городе Вик-сюр-Эн на севере страны убит человек, пытавшийся с ножом в руках напасть на людей. Экстремист выкрикивал при этом "Аллах акбар".

В нападавшего несколько раз полицейские выстрелили из пистолетов "Тайзер", сообщает ТАСС. Этот пистолет парализует человека электрическим разрядом. Однако у нападавшего остановилось сердце.