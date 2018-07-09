Тема:
Brexit 1 час назад
Маргарита Симоньян предложила Джонсону вести шоу на RT
"Борис, иди к нам! Специально для тебя откроем какое-нибудь авторское шоу. "В мире животных", например", — в шутку предложила экс-главе МИД Великобритании главред МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Борис Джонсон подал в отставку из-за несогласия с линией британского премьер-министра Терезы Мэй, сообщает РИА Новости. 9 июля в отставку подал министр по делам Brexit в кабинете тори Дэвид Дэвис. Оба министра были сторонниками "жесткого Brexit", а Тереза Мэй заявила о намерении смягчить условия выхода Британии из ЕС.
"У нас тебя и причешут, и окрошки плеснут холодненькой", — написала в Telegram пост для Джонсона Симоньян.
Она добавила, что в Лондоне сейчас небезопасно по улицам гулять.
"То ли дело Ростов-на-Дону", — добавила Маргарита Симоньян.
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