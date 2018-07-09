"Турпомощь" не сможет помочь клиентам "Авроры БГ" без турпакета

В соответствии с законодательством ассоциация "Турпомощь" не сможет купить билеты из Болгарии в Санкт-Петербург для находящихся на отдыхе без турпакета клиентов петербургского туроператора "Аврора-БГ". По словам члена наблюдательного совета "Турпомощи" Дмитрия Горина, ассоциация не может производить оплату таких билетов — они "вне рамок туристической поездки".

Компания "Аврора-БГ" объявила о приостановке туроператорской деятельности с 6 июля 2018 года. По сообщению Ассоциация туроператоров России (АТОР), туристы, купившие у "Авроры-БГ" только авиаперевозку, попросили "Турпомощь" вывезти их из Болгарии из-за отсутствия денег на повторную покупку авиабилетов. По данным АТОР, в "Турпомощи" заявили, что туристам нужно писать заявление на экстренный выезд на Родину.

По словам Дмитрия Горина, туристы, у которых были оформлены пакетные туры, имеют обратные билеты. Таких туристов, по словам директора "Турпомощи" Александра Осауленко, в Болгарии сейчас восемь: они приобрели пакетные туры, их перелеты оплачены и есть гарантии от оператора.

Запросов на эвакуацию, установленных в законном порядке, от туристов нет, подчеркнул Горин. По его словам, первым делом нужно проверить статус авиакомпании. "Если рейс уже отменен и вы турист, вам нужно обращаться к туроператору для предоставления альтернативной перевозки", — сообщил он.

30 июня туроператор "Аврора-БГ" сообщил о приостановке со 2 июля 2018 года летних полетных чартерных программ в Болгарию и Черногорию, передает ТАСС. Этот туроператор ранее принадлежал прекратившей свою деятельность компании "Матрешка-Тур", в марте продавшей "Аврору-БГ", чтобы расплатиться с туристами после отмены своих зимних программ в Китай, Израиль и Болгарию.