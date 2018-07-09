Стадион, соки и детское питание: к Ингушетии присмотрелись иностранные инвесторы
В Ингушетии в ближайшее время начнется строительство завода по производству соков и детского питания. Об этом Владимиру Путину рассказал глава республики Юнус-Бек Евкуров. Сырье для предприятия будет местным. Разговор коснулся и проблем. Одна из главных — питьевая вода. Также Ингушетия — единственный регион в России, где нет своего футбольного стадиона.
К водовозкам несут все, что можно наполнить — ведра, канистры, тазы и кастрюли. Бассейн, купленный детям на лето, в жару под +35 градусов стоит пустой. Поселковому водопроводу 50 с лишним лет. Ветхие трубы, маломощные насосы — отсюда и перебои с водой.
"В каждом дворе есть такая емкость. Без них никуда. Мы заполняем ночью колодец и пользуемся той водой, которой ночью набрали", — рассказывает местный житель.
Ситуация с водоснабжением на контроле не только главы республики. Президент знает о проблеме. Именно с этой темы Путин начинает рабочую встречу с Юнус-Беком Евкуровым.
"Поговорим по всему комплексу складывающихся социально-экономических вопросов республики, но давайте начнем с одного из чувствительных — с водоснабжения", — предлагает глава российского государства.
"Это крайне болезненная тема. Да, мы три-четыре года назад сняли проблему, но сегодня есть ряд населенных пунктов, где, во-первых, сети изношены; во-вторых, добыча воды. Если раньше глубина скважин была одна, то сегодня это уже совершенно другие глубины, вода там истощается. Поэтому просил бы поддержать этот проект", — ответил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.
600 миллионов рублей выделено из бюджета на решение вопроса. Будут пробурены 26 новых скважин и параллельно готовят водопровод. Старые проржавевшие трубы заменяют на современные металлопластиковые. До конца года обновят почти 52 километра магистралей.
В дни чемпионата мира Ингушетия, как и вся страна, живет футболом.
"Чемпионат мира, и пошел наплыв. Наши удачно сыграли. Буквально мы здесь задыхаемся — одно поле на весь город", — рассказывает тренер ДЮСШ "Ангушт" Казбек Тариев.
На поле местной футбольной школы ажиотаж. А ведь кроме детей здесь занимается и выступает взрослая команда. Пока клуб "Ангушт" играет во второй лиге, но нацелены на выход в первый дивизион, где без современного стадиона нельзя.
"Мы сегодня единственный субъект, где нет своего стадиона. Мы не просим 30-тысячный, 15-тысячный стадион. Чемпионат мира — национальный, всенародный праздник. Все ликуем. Подарок такой от вас на День республики: если можно, поддержите, пожалуйста, дайте поручение Виталию Леонтьевичу", — попросил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.
"Тогда пусть проработает", — поддержал его просьбу Путин.
Вице-премьер Виталий Мутко будет курировать строительство нового стадиона. Минсельхоз поможет республике со строительством завода по переработке фруктов. Ингушетия славится своим садом-гигантом — самым большим в Европе.
Собирают по 10 тысяч тонн яблок, еще выращивают абрикосы, персики. Все свое — никаких импортных саженцев. Опытом поделятся с коллегами. Осенью здесь пройдет всероссийское совещание садоводов.
"В момент проведения совещания закладываем капсулу под строительство сокового завода, завода детского питания и в перспективе — завода по пектину, потому что мы сегодня на 90 процентов импортозависимы от пектина. Если мы этот завод поставим — это уже совместный проект с итальянцами, мы будем 40 процентов обеспечивать", — пояснил Евкуров.
Присмотрелись к Ингушетии инвесторы из Индии. Они вкладывают 200 миллионов рублей в строительство завода на территории республики. Высокотехнологичное предприятие уже через два года начнет выпуск продукции для офтальмологии.
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