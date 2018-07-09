В горах Дагестана ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Трехлетнего ребенка в горах Дагестана вторые сутки ищут спасатели МЧС. Мальчик пропал у селения селении Шаитли Цунтинского района. К поиску ребенка привлечены местные жители.

Также поиск ведется вдоль реки Андийское Койсу на территории Цумадинского и Ботлихского районов, сообщает РИА Новости.