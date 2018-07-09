Эвакуация из пещеры в Таиланде: на спасение каждого ребенка уходит 6 часов

На севере Таиланда закончился второй этап операции по спасению школьников из затопленной пещеры. Международной группе дайверов удалось вывести на поверхность еще четверых подростков. В ловушке под землей остаются пять человек. Из-за сложных условий и физической слабости детей, которые уже провели под землей две недели, на спасение каждого требуется 5-6 часов. Но власти стремятся завершить рискованную операцию как можно быстрее — из-за угрозы новых дождей. Съемочная группа "Вестей" — единственные российские журналисты на месте событий.

Машины скорой помощи выезжают со стороны пещеры: здесь находится шестой ребенок, а в это время медики осматривают седьмого и восьмого мальчика, которых медики достали несколько минут назад.

Второй день подряд здесь происходит то, что совсем недавно казалось фантастикой. Имена спасенных ребят по-прежнему не раскрываются. Их называют по номерам — в том порядке, в котором выносят из пещеры. Это сделано ради тех родителей, чьи дети остаются в пещере. Никто кроме спасателей и медперсонала пока не видел детей, которых удалось спасти. Они должны минимум 48 часов оставаться в карантине, пока врачи не проведут полное обследование.

"Они счастливы и хорошо себя чувствуют, но им все еще запрещены контакты с родителями, поскольку может быть передача инфекции", — поясняет губернатор провинции Чианграй Наронгсак Оссатанакорн.

Помимо 18 подводников, которые непосредственно эвакуируют детей, поддержку операции оказывают еще около 70 дайверов. Самое главное — обеспечивать оптимальный уровень кислорода в пещере. Как раз во время установки баллонов с воздухом и погиб три дня назад тайский дайвер, когда уровень воды был слишком высокий.

Дети и их футбольный тренер находятся примерно в трех километрах от выхода. На пути к спасению они должны пройти три затопленных участка. Каждого ребенка сопровождают два подводника. Они продвигаются вдоль заранее протянутого троса. Один спасатель — впереди (он держит дополнительный баллон с воздухом для ребенка). Сзади его направляет второй спасатель в водолазной маске, гидрокостюме и специальной обуви. Сегодня путь занял на два часа меньше, чем накануне (это связано с понижением уровня воды).

В районе операции — повышенные меры безопасности. Власти делают все, чтобы сохранить конфиденциальность детей. Перед каждым выездом скорой перед дорогой из пещеры устанавливается кордон военных. Журналистов предупредили, что в случае неповиновения — арест на месте.

Все восемь спасенных ребят — сейчас в безопасности. Они находятся в госпитале Чианграй. Полиция не снимает здесь оцепление круглые сутки. Операция прервана на ночь. Ее решающий этап ожидается завтра. В пещере по-прежнему остаются пятеро пленников.