Пенсионное будущее обсудили в Думе и Общественной палате

Пенсии в России будут расти как минимум на 7 процентов год. Об этом рассказал министр труда Максим Топилин. И, как пообещал первый вице-премьер Антон Силуанов, через шесть лет средняя пенсия составит 20 тысяч рублей. Произойдет это в том случае, если будут утверждены правительственные поправки. Предложения кабинета министров обсуждали в Госдуме и Общественной палате.

Так называемое нулевое чтение пенсионного будущего. Две недели в Общественной палате России собирали, а потом внимательно изучали все предложения экспертов, в том числе из регионов, и теперь готовы ими поделиться.

"Много предложений, все они достаточно конструктивные — как обучать и переобучать людей, как должна работать система здравоохранения, какие лифты должны быть", — говорит председатель комиссии по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Общественной палаты РФ Борис Алешин.

Тема резонансная и, конечно же, требует дополнительных консультаций. За большим столом, кроме членов Общественной палаты, их коллеги из регионов, депутаты Думы, профсоюзные лидеры. Аргументы министра труда Максим Топилина: "Все меры, которые принимаются сейчас, будут вести к тому, что продолжительность жизни будет расти. К 2030 году она должна достигнуть 80 лет. У нас нет других вариантов, кроме как повышать требования к пенсионному возрасту".

Сохранять прежние 55 лет для женщин и 60 для мужчин теперь экономически невозможно. Если оставить, как есть, означает, что пенсии будут сокращаться. Но ведь нужно обеспечить рост, причем выше уровня инфляции.

"Можно было бы платить очень низкие пенсии, потому что на каждого пенсионера приходится 1,7 работающих. Можно платить пенсии из собранного Пенсионным фондом и не думать, что пенсии должны быть на уровне прожиточного минимума, что они должны быть индексированы, — говорит председатель комиссии по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Наталья Починок. – Но в долгосрочной перспективе это единственный возможный шаг, которых сделали все страны мира".

"Нужно решить вопрос: живем ли представлениями 50-летней давности или же мы живем в стране, которая относится к категории развитых", — говорит председатель комиссии по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Общественнной палаты РФ, директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева Лео Бокерия.

78-летний Лео Бокерия не прекращает оперировать. И таких, когда вроде бы пора на пенсию, а они остаются в строю, — большинство. Но не каждая работа предполагает большой трудовой стаж. Участники дискуссий просят это учитывать. "Без Арины Родионовны Пушкина бы не было. Родители будут вынуждены откладывать рождение ребенка на последующий срок, когда появится бабушка", — считает руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов.

"Мы предлагаем создать рабочие места, повысить заработную плату, потому что размер пенсий в первую очередь зависит от размера заработной платы", — говорит руководитель Департамента социального развития аппарата Федерации независимых профсоюзов России Константин Добромыслов.

Чем больше трудоспособное население, тем больше взносов в Пенсионный фонд. В правительстве подчеркивают: в выигрыше оказываются как действующие пенсионеры, так и люди предпенсионного возраста. Им гарантирована более высокая пенсия. Глава Минфина и первый вице-премьер Антон Силуанов снова все объяснил.

"Задача, поставленная президентом, — рост пенсий темпами выше инфляции. Подготовлены изменения пенсионного законодательства, которые должны улучшить положение неработающих пенсионеров, обеспечить достойную пенсию", — сказал Силуанов в Думе.

Уже в следующем году пенсионные доходы станут выше. Первая индексация произойдет в феврале (на уровень инфляции около 3%). Вторая — апрельская — уже с учетом дополнительных доходов бюджета. В 2019 году средняя ежемесячная пенсия вырастет на 1000 рублей. И так каждый год по восходящей. За 6 лет средняя пенсия по стране увеличится до 20 тысяч. Улучшить благосостояние старшего поколения — главная цель законопроекта, а цель обсуждений — учесть все детали.

"Как сделать так, чтобы людям пожилого возраста не стало хуже, а стало лучше. От этого никуда не деться, ни в 19-ом году, ни в 29-ом", — заявил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

Все собранные предложения в Общественной палате систематизируют и направят депутатам Госдумы. Там на следующей неделе законопроект рассмотрят уже в первом чтении.