Лия Ахеджакова принимает поздравления

Ее называют актрисой чаплиновского дарования: многогранная Лия Ахеджакова отмечает 80-летие. Ее актерская звезда взошла в конце 60-х. После роли Женьки в спектакле ТЮЗа "Мой брат играет на кларнете" об Ахеджаковой заговорила вся театральная Москва. На сцене ее увидел и Эльдар Рязанов, который потом всегда снимал эту маленькую женщину в своем большом кино. Героини не главные, но ролями второго плана их назвать невозможно. Ну, а главные ее роли — в родном "Современнике".

Спектакль "Игра в джин" идет в "Современнике" каждую неделю. И каждый раз Лия Ахеджакова срывает овации. На свою героиню, невероятно подвижную и заразительно оптимистичную Фонсию Дороти, народная артистка считает, она не похожа. Хотя можно заметить моменты, которые как будто про саму Ахеджакову.

"Жареный петух клюет всех. Не надо думать, что у той женщины беда, а тебя все обойдет, и ты в полном порядке", — рассуждает Лия Ахеджакова.

Она поступала в Институт цветных металлов и золота, но на втором курсе вуза преподаватели ГИТИСа открыли самородок в ней самой. Хотя начинала Ахеджакова в ТЮЗе и первое время играла мальчиков-подростков. Прошло несколько лет, прежде чем Ахеджакову разглядели для узнаваемых и всеми любимых сегодня образов.

Небольшая роль Тани в "Иронии судьбы" стала для Лии Ахеджаковой лишь прологом к всесоюзной славе, которая обрушилась на нее после выхода на большой экран "Служебного романа". "Помимо актерского таланта, которым она обладает в большой степени очень, я хочу сказать о ее порядочности, честности и искренности", — отмечает народный артист СССР Олег Басилашвили.

Потом были "Небеса обетованные" и "Старые клячи", где Ахеджакова сыграла обманутых, обездоленных, но полных достоинства героинь. "Замечательная, любимая, родная Лия, — говорит народный артист РФ Сергей Гармаш. — Просто находиться рядом, в поле такой актрисы, — это невероятное счастье".