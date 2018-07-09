"Росстандарт" придумал, как наказать АЗС за недолив

"Росстандарт" разработал меры по борьбе с недоливом на заправках. Что предлагают в ведомстве?

В "Росстандарте" предлагают сразу несколько шагов для того, чтобы кардинально решить проблему с недоливом топлива. Во-первых, необходимо наделить ведомство правом проводить контрольные закупки на заправках в режиме "тайного покупателя". Сегодня у ведомства таких полномочий нет.

Также предлагается наделить надзорщиков правом инспекционных проверок — это позволит на месте проверить подозрительную колонку. "Достаточно сложно поймать за руку те АЗС, которые недоливают бензин и дизельное топливо, потому что манипулируется в момент отгрузки топлива", — поясняет руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ("Росстандарт") Алексей Абрамов.

В начале июля Федерация автовладельцев России провела исследование автозаправок с целью выявления случаев недолива. Нарушения были зафиксированы на 76 процентов проверенных АЗС. У некоторых автомобилистов вообще возникали абсурдные ситуации, когда согласно выданным чекам им заливают в бак объем бензина, превышающий паспортные показатели автомобиля.

Топливомеры в автомобилях довольно примитивны: погрешность в 3-5 литра считается нормой. В итоге в смену дополнительный заработок от недолива с одной АЗС может исчисляться сотнями тысяч рублей. Причины у этого могут быть разные, в том числе и нарушения со стороны сотрудников заправок. "Совместными усилиями с теми, кто владеет этими заправками, можно будет установить ответственность для должностных лиц АЗС, потому что они, по сути дела, совершают преступные действия", — продолжает Алексей Абрамов.

Еще одно предложение — на законодательном уровне разрешить проведение внеплановых проверок недолива топлива. Сейчас проводить их можно только, если есть информация об угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан. В случае с недоливом бензина это не доказать, поэтому в таких ситуациях прокуратура отказывает в проведении внеплановых проверок. Хотя только в Центральном федеральном округе в прошлом году почти половина всех претензий граждан на заправках составили жалобы на недолив топлива (в 2017 году — уже 46,2 процентов, в 2016 году — 21,6).

"Если, допустим, два2 и более раза проверили заправку и обнаружили, что в разных случаях выявлены нарушения, то будет составляться административный протокол и постановление об административном штрафе", — отмечает Алексей Абрамов.

В отношении мошенников "Росстандарт" предлагает ввести оборотные штрафы за недолив. По такой же схеме заправки сейчас наказывают за некачественное топливо: владельцы АЗС, которых ловят на этом нарушении, платят в казну от одного до трех процентов от годовой выручки.