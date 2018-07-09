Российские волейболисты с триумфом вернулись в Москву

В московском аэропорту Шереметьево сегодня встречали российских волейболистов, которые вернулись домой после победы в Лиге наций. 3:0 по сетам разгромлены французы. Причем, на их же площадке. И наша сборная стала первым победителем турнира сильнейших команд.

На голову выше остальных. Они уже навсегда — первые. И пока еще единственные, кто победил в волейбольной Лиге наций. В этом году турнир проводился впервые, сменив Мировую лигу. Россия — чемпион! Золотые медали убрали в сумки на время перелета из Парижа. Достают, чтобы показать встречающим.

"Я очень рад! У нас была единая целая команда, это очень важно на пути будущем", — говорит лучший игрок волейбольной Лиги наций 2018 года, олимпийский чемпион по волейболу Максим Михайлов. Он скромно молчит о своих заслугах. Его признали самым ценным игроком волейбольной Лиги наций. А это, по сути, мировой турнир национальных сборных команд — 80 стран.

Финал был завораживающим. И наша сборная, и французы разыгрывали комбинации, атаковали, резали. Причем, именно хозяевам турнира на отборочном этапе подопечные Сергея Шляпникова дали себя обыграть. Сейчас игра была принципиальной.

Итоговый счет выглядит так, словно российские волейболисты выиграли всухую — 3:0. Но, если смотреть по партиям, видно, это была битва — 25:22, 25:20, 25:23.

Главный тренер нашей сборной признается, что в какой-то момент заволновался. Спасла правильно выбранная стратегия — мощные подачи, пробивающие защиту противника. "Это промежуточный этап к Олимпийским играм, который нам показывает, куда мы двигаемся, на правильном мы пути или нет. Я думаю, что мы двигаемся в правильном направлении", — говорит главный тренер сборной России по волейболу Сергей Шляпников.

Турнир сложный. За месяц сборная России сыграла 15 игр. С сильнейшими командами планеты. Причем, в каждой встрече вводились два-три новых игрока. То есть выложились по максимуму все. Сейчас разъезжаются по домам восстанавливать силы. Но вряд ли отдых будет долгим. К сентябрю сборная снова должна быть на пике формы – начинается чемпионат мира по волейболу.